Vittorio Sgarbi, il Covid ucciderà tutti: "Se il piano di Arcuri è giusto, gregge estinto nel 2022". Esplode la polemica

05 gennaio 2021 a

a

a

Vittorio Sgarbi torna ad attaccare il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri ed in particolare il piano vaccini. Il parlamentare oggi 5 gennaio ha rilanciato sui suoi profili social una battuta di uno dei suoi addetti stampa Nino Ippolito: "Se i calcoli di Arcuri sono giusti, il gregge dovrebbe estinguersi nei primi mesi del 2022, garantendo l’immunità eterna". Insomma il piano del commissario per il parlamentare rischia di fare ancora più vittime. La frase è stata commentata da numerosi utenti, specialmente su Facebook. Un utente ha fatto notare a Sgarbi che solo qualche giorno fa si era schierato a favore del vaccino. "Spiegaci da che parte stai", ha scritto sotto al post. "Certamente non in quella in cui ci stanno bolliti che fanno domande come la tua", ha risposto il parlamentare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.