Pd, inni fascisti e bestemmie: nel caos la riunione Zoom sulla scuola in Sicilia

05 gennaio 2021 a

a

a

Immagini del Duce, inni fascisti e bestemmie durante una riunione del Pd Sicilia su Zoom . L'incontro online "Scuola: rientro in sicurezza in Sicilia. Qual è il Piano della Regione?’" organizzato sulla piattaforma è stato interrotto da un'incursione si un gruppo di "sedicenti fascisti" che hanno iniziato a inviare immagini di Benito Mussolini, immagini sconce, inni del Ventennio e bestemmie. Un fatto che ha costretto i promotori ad interrompere l'incontro e riaprire il meeting in un'altra stanza virtuale. All'incontro - al quale hanno partecipato insegnanti, sindacati, amministratori e studenti - è proseguito in un'altra stanza "protetta" ma ha lasciato uno strascico. Diversi i messaggi di solidarietà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.