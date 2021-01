Lotteria Italia, venduti 4.6 milioni di biglietti. Domani l'estrazione ai Soliti Ignoti il Ritorno. Già assegnati premi per 780mila euro

05 gennaio 2021 a

Conto alla rovescia per la Lotteria Italia. Domani mercoledì 6 gennaio l'attesa estrazione dei premi di prima categoria. Il maggiore è di 5 milioni di euro. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che sono stati venduti complessivamente 4.6 milioni di biglietti. Sono stati già distribuiti premi giornalieri per 780mila euro. L'estrazione di domani avverrà durante una seduta pubblica con il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione, differita presso la sede dell’Agenzia di Piazza Mastai 12, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. I biglietti vincenti saranno annunciati durante la trasmissione di Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno, condotta da Amadeus. Saranno inoltre comunicati i tagliandi dei premi minori.

