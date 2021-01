Scuola, le superiori riaprono lunedì 11 gennaio. Lite nel governo per la data, mediazione dopo il braccio di ferro

Marianna Castelli 05 gennaio 2021 a

a

a

E' stata una vera e propria battaglia il Consiglio dei ministri andato avanti a lungo nella notte per decidere le restrizioni dal 6 gennaio in poi. La contrapposizione tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle è stata durissima, con Italia Viva pronta a sottolineare i limiti di scelte e azioni del governo. Lite feroce sulla ripartenza delle scuole. Il Pd voleva rinviare la riapertura in presenza al 18 gennaio. in trincea i grillini secondo cui in classe si doveva tornare il 7, come stabilito nel Decreto Natale, posizione sostenuta anche da Italia Viva. Botta e risposta senza esclusione di colpi, mentre Matteo Renzi in diretta televisiva a Quarta Repubblica attaccava frontalmente il premier Conte e le scelte del governo. Alla fine sulla didattica è stato trovato un compromesso. Le superiori torneranno in classe non il 7, ma lunedì 11 gennaio e ovviamente in presenza al 50%. Ma perché l'11? Oltre ad essere una mediazione tra le parti, è anche il giorno in cui entreranno in vigore le nuove soglie per determinare le aree a rischio. Elementari e medie invece riaprono regolarmente il 7, come previsto.

