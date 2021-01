Quarta Repubblica, sondaggio sul voto ai partiti: sale Fratelli d'Italia, crolla la Lega

04 gennaio 2021 a

a

a

Quarta Repubblica ha reso noto l'esito di un sondaggio Tecné sulle intenzioni di voto ai partiti politici mettendo in evidenza i risultati rispetto ad un anno fa. Crolla la Lega, che passa dal 31.7% al 23.2% (-8.5%), mentre cresce Fratelli d'Italia, ora al 16.8% rispetto al 10% dello scorso anno. Calo importante, quindi, per Matteo Salvini, mentre sorride Giorgia Meloni. Anche Silvio Berlusconi può tirare un sospiro di sollievo, con Forza Italia in ripresa (dall'8% al 10.4%). Sale anche il Pd (20.1% con un +0,8%) mentre il M5S cala al 14% (-1.5% in un anno). Con questi risultati, il centrodestra avrebbe la maggioranza e la vittoria alle elezioni politiche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.