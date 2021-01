Crisi di governo, Renzi a Quarta Repubblica: "I sottosegretari me li sbatto sotto il naso"

04 gennaio 2021 a

a

a

"Sai dove me li sbatto io i sottosegretari?". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, risponde a Nicola Porro durante la puntata di Quarta Repubblica alla domanda sui membri di governo che il senatore vorrebbe per il suo partito per continuare a sostenere il premier Conte, in vista di un possibile rimpasto. L'ex segretario Pd, rispondendo a Porro ma lanciando anche un chiaro messaggio al premier Conte, ha risposto: "Io i sottosegretari me li sbatto sotto il naso". Aggiungendo poco dopo: "Io non sto facendo questa roba per me...certo che non faccio il ministro, figuriamoci se dopo tutto questo casino mi metto d’accordo con Conte per questo".

