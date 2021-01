Quarta Repubblica, Renzi sui vaccini: "In Italia la situazione è disastrosa"

04 gennaio 2021 a

Matteo Renzi attacca il governo Conte sui vaccini. Ospite di Quarta Repubblica, il leader di Italia Viva critica subito la politica dell'esecutivo: "In Italia servono 200 mila dosi al giorno, ne facciamo 20 mila e intanto invece la politica litiga su dove farli. Il tema è l'Italia e la situazione è un disastro". L'ex premier è fortemente critico per i pochi investimenti per la sanità nel piano di spesa del Recovery Fund e per la scelta dell'esecutivo di non ricorrere al Mes. Bordate anche per i fondi previsti per i navigator e il reddito di cittadinanza, così come su alcune scelte della manovra, a partire "dai troppi bonus e pochi investimenti".

