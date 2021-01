Roberto Maroni ricoverato in ospedale per un malore

04 gennaio 2021 a

Malore per Roberto Maroni. L'ex ministro e governatore della Lombardia è ora ricoverato in ospedale a Varese. In un primo momento alcuni media locali avevano riferito di un incidente domestico, ma ora - a quanto risulta - è stato colto da un malore e per il mancamento è caduto a terra procurandosi una lieve ferita al volto. L'ex segretario della Lega Nord, succeduto a Umberto Bossi, ha 65 anni e non ricopre attualmente cariche politiche, dopo essere stato ministro dell'Interno e governatore della Lombardia. A fine settembre ha annunciato a La Prealpina l'intenzione di candidarsi in primavera alla carica di sindaco di Varese, in vista delle prossime elezioni amministrative.

