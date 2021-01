Scuola, anche Fabio Fazio contro il governo: "Che senso ha riaprire?". E Burioni condivide

04 gennaio 2021 a

Anche Fabio Fazio è contro la riapertura delle scuole in presenza dal 7 gennaio. Lo sostiene pubblicando un post su twitter in cui tira in ballo la percentuale di positività che sfiora il 14%. "Non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle scuole? Che senso ha riaprire giovedì 7 gennaio per soli due giorni nel momento in cui si ipotizza una nuova zona rossa nel weekend?".

Il virologo Roberto Burioni rilancia subito il cinguettio del conduttore televisivo, alzando ancora di più l'allarme: "Aggiungiamo a questo la presenza in Europa di una variante virale che potrebbe essere molto pericolosa". Continua a crescere il partito trasversale che si oppone al governo, deciso a riaprire il 7, come hanno ribadito il premier Conte e la ministra Lucia Azzolina.

