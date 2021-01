Covid, Boccia: "Pronti a restrizioni più dure in Cdm. Per ora no zone bianche"

04 gennaio 2021 a

Il ministro Francesco Boccia anticipa alcuni contenuti delle restrizioni in discussione nel consiglio dei ministri in programma alle 21 di lunedì 4 gennaio in viste delle misure anti Covid Covid dopo l'Epifania. "In questo momento la cosa più importante è l' inasprimento delle soglie , misura che è condivisa dalle regioni. La proposta verrà portata stasera in Cdm", ha detto a La Vita in diretta su Rai 1. "la certezza di oggi è che le zone di rischio non cambiano: resteranno la zona rossa, quella arancione e quella gialla. Ma la prospettiva, che non accadrà questa sera "è quella di andare verso una zona bianca ", ha detto a La Vita in diretta su Rai 1. "la certezza di oggi è che le zone di rischio non cambiano: resteranno la zona rossa, quella arancione e quella gialla. Ma la prospettiva, che non accadrà questa sera" è quella di andare verso una " "in cui allentare le misure" ma ne parleremo in vista del prossimo Dpcm ", ha detto. Dpcm", ha detto.

