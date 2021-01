Andrea Ruggieri, fidanzato di Anna Falchi, parlamentare di Forza Italia e ribelle del lockdown

04 gennaio 2021 a

a

a

Andrea Ruggeri , deputato di Forza Italia, è il fidanzato di Anna Falchi è uno dei parlamentari più " ribelli " ai dettami del Dpcm del premier Conte. Il parlamentare azzurro, 45 anni, che dal 2010 ha conquistato il cuore dell'ex modella italo-finlandese, a pochi giorni dal Natale si era detto "pronto a violare le norme anti Covid", previsto per la zona rossa nel giorno del 25 dicembre , durante il lockdown delle festività, per uscire di casa e andare in quella della sua compagna, "distante poche centinaia di metri", a Roma. Ruggeri è anche iscritto all'ordine dei giornalisti ed è nipote di Bruno Vespa. Negli ultimi tempi è spesso ospite di talk show televisivi di politica e attualità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.