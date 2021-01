Francesco Boccia, la moglie è l'ex ministro Nunzia De Girolamo: dal loro matrimonio la figlia Gea

04 gennaio 2021 a

Francesco Boccia è un politico italiano, esponente del Pd. E' nato a Bisceglie, in Puglia, il 18 marzo 1968. Il noto politico è attualmente ministro per gli Affari regionali e le autonomie nel Governo Conte. Si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Bari per poi conseguire un master alla Bocconi di Milano, nel 1994. Per quanto riguarda la vita sentimentale, è sposato con Nunzia De Girolamo, anche lei ex politica di centrodestra ed ex ministro.

La coppia è felicemente sposata dal 23 dicembre 2011. Un anno dopo i fiori d’arancio è nata una figlia, Gea. Le divergenze ideologiche non sembrano creare problemi nella coppia, che appare molto affiatata e ha recentemente superato il processo subìto dalla De Girolamo, assolta con formula piena. In passato Boccia avuto una lunga relazione con Benedetta Rizzo, da cui ha avuto due figli, Edoardo e Ludovica.

