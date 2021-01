Covid, nuovi divieti dopo la Befana: stasera il Consiglio dei Ministri

04 gennaio 2021 a

a

a

Ancora novità legate alle restrizioni post Epifania. Lunedì 4 gennaio infatti dovrebbe tenersi un Consiglio dei Ministri straordinario intorno alle 21, per decidere appunto nuove misure restrittive. Secondo le ultime indiscrezioni, si va verso un decreto ad hoc, non quindi una semplice ordinanza del Ministero della Salute. In discussione ci saranno le nuove misure restrittive da stabilire per i giorni successivi all'Epifania, da giovedì 7 gennaio. Si parla di zona rossa o arancione per il prossimo fine settimana. Il Consiglio dei Ministri pertanto è chiamato a decidere in tal senso. Intanto le Regioni si sono opposte al rientro a scuola il 7.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.