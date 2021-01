Covid scuola, Campania contro il governo: sui banchi solo infanzia e prime due classi dall'11 gennaio

04 gennaio 2021 a

Non solo Veneto e Friuli, anche la Campania non segue le indicazioni del governo sulla riapertura della scuola in presenza dal 7 gennaio. Il presidente della regione, Vincenzo De Luca, non arriva a uno stop fino al 31 gennaio, come i suoi colleghi, ma la scelta è comunque molto restrittiva. Le lezioni riprenderanno lunedì 11 gennaio, ma torneranno in classe solo gli alunni dell'infanzia e delle prime due classi delle primarie, così come era prima della pausa natalizia. La decisione è stata presa dopo la riunione dell'Unità di crisi della Regione che ha valutato i dati epidemiologici. Entro la giornata di domani, 5 gennaio, verrà firmata l'ordinanza. Dal 18 sarà valutata la possibilità del rientro in presenza di tutta la primaria e dal 25 quella relativa alla secondaria di primo e secondo grado.

