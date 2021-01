Covid, restrizioni dopo il 7 gennaio. Nuovo vertice del governo: ipotesi zona rossa nel prossimo week end

04 gennaio 2021 a

a

a

Covid, è previsto per la giornata del 4 gennaio un nuovo vertice di governo per decidere le misure da adottare quantomeno fino al 15 gennaio. Sul tavolo l'ordinanza ponte del ministro della Salute Roberto Speranza che dovrà restare in vigore fino alla scadenza dell'ultimo Dpcm.

Secondo quanto trapela dagli ambienti del governo non è escluso che il provvedimento possa essere firmato già in serata. Una delle ipotesi in campo è la proroga del decreto natalizio, che scade il giorno dell'Epifania, fino al 15.

Le proposte, secondo quanto riferisce l'Ansa, sono due: quella di mantenere in vigore le misure vigenti fino al 15 gennaio (arancione nei feriali e rossa nel weekend), data di scadenza dell'ultimo Dpcm, oppure di tornare in zona gialla per il 7 e 8 gennaio, per poi passare alle misure della fascia arancione il weekend del 9 e 10 e, successivamente, sulla base del monitoraggio, assegnare le fasce per la settimana seguente.

Si sta valutando l'ipotesi per il fine settimana 9-10 gennaio di applicare sul territorio nazionale la zona rossa salvaguardando comunque gli spostamenti tra i comuni più piccoli. Per i Comuni sotto i 5mila abitanti dovrebbero comunque possibili gli spostamenti entro i 30 chilometri, ad eccezione del Capoluogo di provincia.

