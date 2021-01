Covid, il weekend 9 e 10 gennaio Italia tutta arancione. Stop allo spostamento tra regioni fino al 15

03 gennaio 2021 a

Continuano a rimbalzare le indiscrezioni su quello che il governo potrebbe decidere per il dopo 7 gennaio. E sembra ormai scontato che il piano sia in fase di ultimazione. Nel fine settimana del 9 e 10 in tutto il Paese saranno di nuovo in vigore le misure restrittive previste per la zona arancione. E quindi chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo. Fino al 15 gennaio verrebbe consentito lo spostamento da una regione all'altra soltanto per ragioni di necessità. Dovrebbe essere prorogata la misura del divieto di ospitare in casa più di due parenti o amici, senza considerare i minori di 14 anni. La restrizione è prevista nel decreto di Natale e scadrebbe il 6 gennaio. Resta il nodo del ritorno a scuola. Il premier Conte è assolutamente deciso a far riprendere le lezioni in presenza (al 50% degli studenti) già il 7 gennaio. Ma forti dubbi vengono sollevati non soltanto dagli scienziati, ma anche da numerosi presidenti delle Regioni che conoscendo meglio i problemi legati ai trasporti, alle strutture, alla presenza di insegnanti, vorrebbero continuare con la didattica a distanza.

