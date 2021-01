Mario Draghi premier al posto di Conte? L'indiscrezione: è pronto ad accettare

03 gennaio 2021 a

Mario Draghi avrebbe dato la disponibilità a guidare il governo della ricostruzione nazionale. Un esecutivo che verrebbe sostenuto da una folta maggioranza trasversale, considerato che il Paese ha bisogno di una forte azione nei prossimi mesi, sia per continuare ad affrontare l'emergenza sanitaria, sia per mettere mano a quella economica. La notizia è stata diffusa da affaritaliani.it secondo cui sia la Lega che Forza Italia sarebbero pronte ad appoggiarlo. Viene inoltre citata Giorgia Meloni disposta "a dare una mano". Naturalmente per una operazione del genere fondamentali anche Partito Democratico e Italia Viva. Non si esclude che persino una parte del Movimento 5 Stelle potrebbe sostenere una ipotesi del genere. Insomma sarebbe una larghissima maggioranza. Soltanto nei prossimi giorni si capirà meglio se l'indiscrezione che arriva dagli ambienti politici è giusta, oppure se si tratta di una delle tante ipotesi delle ultime ore, come quella di Marta Cartabia, già presidente della Corte costituzionale, oppure Walter Veltroni. Mario Draghi sta trascorrendo il periodo delle feste natalizie nella sua casa in Umbria, a Città della Pieve. Per l'ennesima volta viene tirato per la giacchetta in un momento particolarmente complesso per il Paese, come è accaduto in passato, ma stavolta le condizioni sono diverse, visto che si tratta di uno dei periodi peggiori del Dopoguerra vissuto dal Paese.

