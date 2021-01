Scuola, il premier Conte contrario al rinvio: si torna in classe il 7 gennaio. Presenze al 50%

03 gennaio 2021 a

Il premier Giuseppe Conte non è affatto intenzionato a fare marcia indietro sulla data della ripresa della scuola. Continua a ribadire che si riparte il 7 gennaio, come era previsto, con la presenza dei ragazzi al 50 per cento. E' questa la posizione del premier emersa nel corso del vertice con i capidelegazione dei partiti di maggioranza. La notizia è stata battuta dall'agenzia Ansa e confermata da diverse fonti. Il presidente del Consiglio, dunque, non sarebbe intenzionato ad ascoltare l'allarme più volte rilanciato dagli esperti della sanità, ma anche da diversi presidenti di Regione che ritengono pericoloso il ritorno dei ragazzi in classe in questa fase. La maggioranza sarebbe divisa anche su questo tema.

