Sfiducia al governo Conte, petizione di Fratelli d'Italia. Raccolte 100mila firme. Meloni: "Esecutivo inadeguato"

Una petizione on line per raccogliere firme per sostenere la sfiducia al governo guidato da Giuseppe Conte. L'ha lanciata il partito Fratelli d'Italia e nelle ultime ore la sta spingendo la leader Giorgia Meloni. In una nota il partito ha fatto sapere che sono state già raccolte 100mila firme. E' possibile aderire direttamente dal sito di Fdi (clicca qui per leggere la petizione e aderire se lo ritieni opportuno). Su twitter Giorgia Meloni non fa giri di parole: "Se anche tu credi che questo Governo sia totalmente inadeguato a gestire la nostra Nazione e la crisi che stiamo vivendo, allora sostieni la nostra proposta per una mozione di sfiducia".

