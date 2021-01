Marta Cartabia possibile premier di un governo tecnico nel caso di crisi del Conte bis

03 gennaio 2021 a

Dalle indiscrezioni di Palazzo, spunta quello che potrebbe essere il nome del successore del premier Giuseppe Conte in caso di crisi di governo. E' quello di Marta Cartabia, la presidente emerita della Corte costituzionale. Potrebbe essere lei incaricata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a guidare un governo istituzionale se verranno a mancare i numeri al Conte bis e non riuscirà a superare l'Epifania a causa del braccio di ferro con Matteo Renzi, leader di Italia Viva. C'è chi sostiene che far circolare il nome di Cartabia serva per mettere con le spalle al muro Conte e costringerlo a cedere nel confronto con Renzi. E chi invece giura che sarebbe un'ottima soluzione.

