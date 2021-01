Matteo Renzi, altra spallata a Conte e al governo. Bellanova: "Sui vaccini piano poco chiaro. Non basta il messaggio di restare a casa"

03 gennaio 2021 a

a

a

Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, dà un'altra spallata al premier Giuseppe Conte e al suo governo (di cui fa parte). Filtrano, infatti, parole che avrebbe pronunciato la ministra Teresa Bellanova durante l'incontro dei capidelegazione. E sono parole dure: "Ancora una volta di più oggi verifichiamo l'insufficienza del sistema sanitario - avrebbe detto - sancita dalla necessità di far scattare le Regioni arancioni o rosse con soglie di Rt più basse di quanto indicato in precedenza per evitare ulteriori criticità. E si verifica l'insufficienza e la poca chiarezza sul piano vaccinale. Se si vuole uscire da questo stallo dando un messaggio chiaro ai cittadini c'è un solo modo: continuare puntuale tracciamento e far chiarezza sul piano vaccinale". E ancora: "Il solo messaggio restate in casa è evidente che psicologicamente ed economicamente ai cittadini non basta più. A fronte di un sacrificio che chiediamo alle persone, dobbiamo dare certezze. E io per i dati che leggo, ancora ne vedo poche".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.