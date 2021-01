Covid, sei regioni a rischio zona arancione da giovedì. Nei weekend Italia tutta rossa

03 gennaio 2021 a

a

a

Nuovo Dpcm in vista. Il 6 gennaio 2021 scadrà quello adottato per le festività natalizie e il Governo in queste ore sta decidendo come sarà organizzata l'Italia da giovedì 7 gennaio. Il premier Giuseppe Conte sta incontrando i capi delegazione dei partiti di maggioranza (Pd, Italia viva, M5S e Leu) e durante il vertice a Palazzo Chigi si ragiona su come proseguire nella lotta alla pandemia Covid e con quali restrizioni. Resterà il sistema delle fasce colorate a seconda dei diversi indici di contagio nei vari territori, novità dovrebbero esserci sulle misure da applicare. Sarebbero sei le regioni che giovedì rischiano di diventare di colore arancione: Calabria, Liguria e Veneto. ma anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche secondo le indiscrezioni pubblicate da Repubblica.it. Il Governo ragiona su una stretta ulteriore per i prossimi weekend: un'Italia tutta rossa e, dunque, con le misure più severe (chiusura dei negozi considerati non essenziali e stop agli spostamenti anche all'interno del proprio Comune).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.