Vittorio Sgarbi: "Governo fallimentare sul vaccino". Poi su Mattarella: "Un altro presidente penserebbe al nuovo governo"

03 gennaio 2021

Bordate di Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri e parlamentare, contro il governo guidato da Giuseppe Conte, ma anche contro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Come spesso accade, il critico d'arte usa twitter per sparare e lo fa relativamente alla campagna del vaccino anti Covid 19, che in Italia sta procedendo molto lentamente: "Dopo tre giorni di inoculi siamo a 67.341 su 479.700 dosi. Il fallimento di questo Governo è nei numeri". Poi la frecciata a Mattarella: "Un altro presidente della Repubblica, invece di prendersela con chi tutelerebbe “illusori interessi di parte”, avrebbe già agevolato un nuovo Governo". Gli "illusori interessi di parte" erano stati citati da Mattarella nel suo discorso di fine anno.

