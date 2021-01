Covid, il Papa duro: "A Natale molti hanno pensato solo alle vacanze e al proprio piacere. Sono addolorato"

03 gennaio 2021 a

Durissimo richiamo di Papa Francesco durante l'Angelus di oggi, domenica 3 gennaio. Il pontefice non ha usato mezzi termini per criticare chi durante le vacanze di Natale ha sottovalutato la crisi sanitaria legata al Covid 19 e quella economica che ne è la conseguenza. Il capo della Chiesa ha detto che in questo periodo molti, nonostante il virus, hanno pensato "soltanto a fare le vacanze, al proprio piacere: questo mi ha addolorato tanto", perché queste persone non hanno "pensato a coloro che rimanevano a casa, ai problemi economici di tanta gente, alle persone buttate per terra". Un richiamo forte e diretto, destinato a lasciare il segno.

