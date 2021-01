Pierpaolo Sileri, un figlio con la moglie Giada Nurry e un altro in arrivo. La gaffe sul vaccino Pfizer

03 gennaio 2021 a

Pierpaolo Sileri è un medico chirurgo ed è l'attuale viceministro della Salute. E’ nato a Roma, dove vive, il 25 agosto 1972 ed è del segno zodiacale della Vergine. Il 2 giugno 2018 il dottor Sileri ha sposato Giada Nurry dalla quale ha avuto un figlio. La moglie è attualmente incinta di un secondo bambino. Nelle settimane scorse, Sileri - relativamente al vaccino Pfizer - era incappato in una mezza gaffe: "Io ho mia moglie incinta. Se dovesse rientrare tra le categorie che hanno diritto al vaccino, di un vaccino nuovo che nessuno conosce, non avrei dubbi - aveva sottolineato -. Non mi verrebbe in mente di aspettare gli altri e vedere come va". In realtà il vaccino Pfizer sarebbe poco indicato per le donne incinte o in fase di allattamento.

Coronavirus: Sileri, 'se tra 10 giorni non crescono vaccinazioni occorre intervenire'

Sempre nei mesi scorsi, la moglie Giada era stata coinvolta in un servizio de Le Iene per un presunto conflitto di interessi. La donna infatti venderebbe mascherine (dispositivo anti Covid) per un'azienda. Da qui il conflitto di interessi evidenziato dalla trasmissione di Italia1.

