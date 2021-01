Covid, incontro Conte-capidelegazione. Ipotesi di ulteriori restrizioni: nei weekend Italia tutta in zona rossa

03 gennaio 2021 a

La riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza prevista oggi domenica 3 gennaio 2021 è appena iniziata, per un confronto sull’emergenza Covid. Presente anche il ministro Francesco Boccia, per gli affari regionali e i membri del Comitato tecnico scientifico.

Covid, l'infettivologo Bassetti: "Campagna di vaccinazione troppo lenta, così rischiamo di rimanere isolati"

Al vaglio anche l'ipotesi di restrizioni aggiuntive anche per le regioni che saranno in zona gialla. Il piano del governo per contenere la curva dei contagi potrebbe prevedere modifiche alle varie fasce di colore. In apprensione chi gestisce ristoranti, palestre, cinema: rischiano di non riaprire secondo il Corriere della Sera. Secondo La Repubblica si discute se fare tutta l'Italia zona rossa esclusivamente per i prossimi weekend.

