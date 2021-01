Crisi, Zanda (Pd): "Renzi ha modi spicci e sgradevoli, ma il premier Conte doveva aprire la verifica mesi fa"

03 gennaio 2021 a

Sul premier Giuseppe Conte arriva una bordata anche da Luigi Zanda, storico senatore del Partito Democratico, che tira le orecchie al premier in una intervista sul Corriere della Sera spiegando che "avrebbe dovuto aprire la verifica mesi fa. Al punto in cui sono arrivate le cose è difficile che si vada avanti senza un chiarimento vero, nei contenuti e sulla struttura del governo". Sulla posizione di Matteo Renzi, leader di Italia Viva è perentorio: "Renzi ha modi spicci, qualche volta anche sgradevoli e non ha molta attenzione all'etichetta politica. Ma i governi di coalizione sono molto faticosi e chi li presiede deve sapere che il confronto anche rude con i partiti che lo sostengono sarà sempre il suo pane quotidiano". E ancora: "Bisogna che Conte si apra a un confronto continuo con i partiti. Le fratture causate da Renzi vanno affrontate con pazienza e ricomposte nel merito, poi verrà il resto". Zanda sottolinea che non bisogna temere le elezioni, ma che l'Italia tra poco avrà un nuovo piano sui 209 miliardi e si augura che i progetti siano focalizzati su investimenti per far lievitare Pil e occupazione. Ricorda che il Paese ha bisogno di una sanità d'eccellenza. Bocciata l'ipotesi di un gruppo di senatori responsabili: "Sono molto freddo su queste formule. Un gruppetto di responsabili di vari schieramenti che supporti il governo non è una risposta all'altezza della gravità della situazione economica, sociale e sanitaria del Paese. Oggi servono governi con maggioranze solide".

