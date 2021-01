Giuseppe Conte, popolarità a picco. Il sondaggio: solo un italiano su dieci lo vuole ancora al governo

02 gennaio 2021 a

Sempre più in calo la popolarità del premier Giuseppe Conte. Almeno stando al sondaggio di AnalisiPolitica pubblicato da Libero sabato 2 gennaio. Alla domanda principale del sondaggio "Se dovesse cadere l'esecutivo,per l'Italia sarebbe meglio...", gli intervistati, davanti a quattro ipotesi diverse, hanno risposto per il 32% di volere lo scioglimento delle Camere e indire nuove elezioni. Un intervistato su cinque (21%) vede invece bene un nuovo incarico a Giuseppe Conte ma, solo come soluzione ponte in attesa di una prossima tornata elettorale.

Renzi mette una croce sulla testa politica di Conte: "Pronti a contarci in aula, accettiamo la sua sfida. La crisi? Ci sono diverse soluzioni"

Una opzione, quest'ultima, avversata dagli elettori di centrodestra e ben vista al contrario dai 5 Stelle. Insomma, tra i sostenitori di Conte non sembra esserci praticamente più nessuno, visto che appena il 13% degli intervistati apre a un terzo governo capeggiato dall'attuale premier. Non troppo sorprendente la scelta infine da parte del 22% degli intervistati, che opterebbero per un governo guidato da Mario Draghi.

