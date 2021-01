E' morto Marco Formentini: fu il primo sindaco della Lega. Vinse a Milano contro Nando Dalla Chiesa

02 gennaio 2021 a

a

a

E' morto Marco Formentini, il primo sindaco leghista della storia in Italia. Nato a La Spezia il 14 aprile 1930, è stato un giovane partigiano prima della laurea in giurisprudenza e della carriera politica. Esponente del Partito Socialista Italiano, dal 1970 al 1975 è segretario della giunta della Lombardia, negli anni Novanta entrò invece a far parte della Lega.

Video su questo argomento Salvini manda a quel paese (in milanese) il 2020

Con il partito del Carroccio è stato eletto deputato al termine delle elezioni politiche del 1992 e parlamentare europeo nel 1994. Il 20 giugno 1993 Formentini venne eletto sindaco di Milano, prevalendo su Nando dalla Chiesa, candidato del centrosinistra, diventando così il primo cittadino della Lega a Milano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.