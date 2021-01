Covid, Bruno Vespa pungola il ministro Speranza: "Pochi vaccini? Coinvolgere i medici di base e le farmacie"

02 gennaio 2021 a

Bruno Vespa interviene in merito alla campagna di vaccinazione. "Se abbiamo pochi vaccinatori, perché non coinvolgere i medici di base e le farmacie con l’assistenza di un medico?". A scriverlo su Twitter è il giornalista Rai, intervenuto così sulla situazione e sulle polemiche relative alle vaccinazioni anti Covid in Italia.

Il conduttore della trasmissione Porta a Porta ha lanciato la sua proposta taggando il ministro della Salute Roberto Speranza. Sulla vicenda si era espresso pure il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: "Vaccini nelle farmacie? Sarebbe una cosa utile, si tratta di affinare un protocollo, vedremo", aveva sottolineato.

