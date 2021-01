Heather Parisi, la paladina No Vax: da Fantastico alle battaglie contro il vaccino anti Covid | Video

02 gennaio 2021 a

Heather Parisi è ormai considerata paladina dei No Vax. Le sue dichiarazioni sul vaccino Covid e le polemiche che sono seguite, l'hanno fatta diventare un vero e proprio punto di riferimento per chi rifiuta la somministrazione del farmaco. Parisi ha detto "non vaccinerò né me stessa e né la mia famiglia, perché quello è un vaccino sperimentale”. Parole che hanno scatenato dure reazioni, a partire da quella del professor Roberto Burioni, che a Che tempo che fa non ci è andato leggero: "Se si ammala si attacca al tram". Non è mancato nemmeno un botta e risposta con il giornalista Luca Telese su Tpi, né con altri esponenti del mondo medico e scientifico. Insomma è in prima linea nella battaglia No Vax e quindi punto di riferimento di tanti cittadini, nonostante non si parli di danza e televisione, ma di medicina e salute. Nata a Los Angeles nel 1960, Parisi compirà 61 anni il prossimo 27 gennaio.

Ballerina, cantante, attrice teatrale e showgirl, naturalizzata italiana, ha sorriso al successo dalla fine degli anni Settanta e in particolare per tutto il decennio successivo, soprattutto per le sue partecipazioni a Fantastico e alcune canzoni. Storico il suo dualismo con Lorella Cuccarini.

Nella vita privata Heather Parisi è mamma di quattro figli. Nel 1994 diede alla luce Rebecca Jewel, nata dopo il matrimonio con l'imprenditore Giorgio Manenti. Il 10 marzo 2000 dalla relazione con l'ortopedico di Giovanni Di Giacomo è nata la seconda figlia, Jacqueline Luna. Dieci anni dopo, a cinquant'anni, è diventata mamma di due gemelli: Elizabeth Jaded Anzolin e Dylan Maria Anzolin, avuti dall'imprenditore Umberto Maria Anzolin. Dal 2011 vive a Hong Kong con la famiglia.

