Giulio Andreotti, i figli con Livia e le frasi celebri: "Il potere logora chi non ce l'ha" e "I preti votano, Dio no"

Giulio Andreotti è stato uno dei politici più influenti del ventesimo secolo. Nato a Roma il 14 gennaio 1919, è morto nel 2013 a 94 anni. E' stato tra i principali esponenti della Democrazia Cristiana, più volte Presidente del Consiglio e Ministro. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato sposato dal 1945 al 2013 (anno della sua morte) con Livia Danese (1921-2015), da cui ha avuto quattro figli: Lamberto (1950), Stefano, Serena e Marilena.

Queste sono cinque frasi celebri pronunciate dal Divo Giulio nel corso della sua carriera politica. "Il potere logora chi non ce l’ha", "I preti votano, Dio no", "Non basta avere ragione: bisogna avere anche qualcuno che te la dia", "La cattiveria dei buoni è pericolosissima. Gli altri la distribuiscono in dosi giornaliere, mentre chi la concentra ne fa strumenti esplosivi", "Amo talmente la Germania, che preferisco ne restino due".

