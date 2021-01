Selvaggia Lucarelli, tweet con il video di una festa: "Anche oggi c'è chi diventerà intelligente domani"

01 gennaio 2021 a

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro chi non avrebbe rispettato le restrizioni anti Covid. Lo fa pubblicando il video di una festa che si sarebbe svolta in un resort sul Garda. Gente che balla, che stappa spumante, che si diverte ed urla, ignorando tutte le misure in vigore per cercare di rallentare una pandemia che sta causando morti in tutto il mondo ormai da quasi un anno.

Il cinguettio di Lucarelli viene ritwittato centinaia di volte e ovviamente i commenti sono molto pesanti nei confronti di chi ignora il tragico momento che sta vivendo tutto il pianeta. Ma ovviamente come sempre non mancano le repliche e gli attacchi alla stessa Lucarelli.

