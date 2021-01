Vaccino Pfizer Biontech, arriva anche l'ok dell'Oms: passo decisivo per l'accesso al farmaco in tutto il mondo

01 gennaio 2021 a

L'Organizzazione mondiale per la sanità ha concesso la convalida di emergenza al vaccino realizzato da Pfizer e Biontech che molti Paesi stanno già somministrando ai propri cittadini. L'Oms, dunque, ha aperto la strada al farmaco a tutte le nazioni del pianeta per approvare in maniera più rapida possibile l'importazione e la distribuzione del vaccino stesso. E' stata naturalmente l'Organizzazione ad ufficializzarlo attraverso un comunicato in cui spiega che "rende il vaccino Pfizer Biontech il primo a ricevere la convalida dell'emergenza dall'inizio dell'epidemia di un anno fa. Mariangela Simao, direttore responsabile dell'accesso ai farmaci presso l'Oms, ha definito la decisione "un passo molto importante per garantire l'accesso universale ai vaccini anti Covid".



