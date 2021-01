Scuola, i prefetti danno l'ok per la ripresa dal 7 gennaio. La ministra De Micheli: "I trasporti saranno pronti"

01 gennaio 2021 a

a

a

Secondo i prefetti dal 7 gennaio si può tornare regolarmente a scuola con una presenza che fino al 15 sarà ridotta al 50%. Lo annuncia in una nota il Viminale. Nel comunicato spiega che "le prefetture hanno adottato i documenti operativi all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza". Inoltre "i prefetti hanno tenuto conto anche dell'ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre 2020 che limitatamente al periodo 7-15 gennaio riduce la presenza in classe al 50%". "Per il 7 gennaio saremo pronti", ha garantito la ministra dei trasporti Paola De Micheli: "L'impegno di tutti è stato massimo e di questo ringrazio molto i prefetti. Grazie a questo coordinamento la scuola ripartirà più sicura con maggiori mezzi di trasporto locale e una riorganizzazione degli orari. Chiuderla è stata tra le scelte più sofferte affrontate dal Governo, il lavoro di tutti e la collaborazione istituzionale ci consentirà di riaprirla". Grande soddisfazione è stata espressa dalla ministra della scuola, Lucia Azzolina, per il risultato raggiunto. "In pochi giorni - ha spiegato - i tavoli guidati dai prefetti hanno permesso di elaborare misure specifiche, territorio per territorio, subito operative. Un lavoro di squadra di cui andare fieri. Nell'unico interesse di studentesse e studenti". Numerosi i medici e gli esperti che continuano a sostenere che la riapertura aumenterà notevolmente la diffusione del Covid.



