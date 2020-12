Scuola, Sileri frena sulla riapertura: "Non dobbiamo correre, dobbiamo farlo solo per il vaccino. Temo nuova ondata di casi a metà gennaio"

31 dicembre 2020 a

Non si deve correre per la riapertura della scuola, occorre farlo per una cosa soltanto: il vaccino. Sono parole di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute che è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. Come al solito Sileri è stato molto diretto, lasciando intendere che la riapertura delle scuole non va data per scontata: "Dobbiamo continuare a monitorare, credo che vi sarà una risalita dei casi a partire dalla seconda settimana di gennaio, dobbiamo essere pronti a fare passi indietro nel caso il virus rialzasse la testa. La scuola è un ambiente sicuro, va reso sicuro anche tutto ciò che circonda la scuola. Una cosa è certa, non dobbiamo correre da questo punto di vista, l'unica cosa per cui dobbiamo correre è il vaccino quando arriverà".

