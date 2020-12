Covid, il premier Conte annuncia: "Vaccini a 10-15 milioni di persone non prima di aprile"

30 dicembre 2020 a

Nella conferenza stampa di fine anno, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, si è espresso anche sul tema della vaccinazione contro il Covid. "Quando ci saranno i primi risultati della campagna vaccinale? Quando saranno vaccinate circa 10-15 milioni di persone e quindi non prima di aprile, in primavera, potremo avere i primi risultati significativi", ha spiegato. Sul Vaccine day: "Io avevo premuto con gli altri leader europei per questo fatto simbolico ma anche molto concreto - ha sottolineato -. Noi abbiamo avuto in questo primo giorno 9.750 dosi e poi partirà il piano che prevede 470mila dosi a settimana".

Conte ha quindi proseguito: "Avremo un piano vaccinale ben organizzato, ci sarà un grandissimo sforzo per una macchina molto complessa", ha commentato. E sull'opportunità di fare in prima persona il vaccino, il premier ha detto: "Lo farei subito - ha dichiarato - ma cercherò di rispettare le priorità così come approvate dalla Camere e anche dalla Conferenza Stato Regioni".

