Crisi, Conte avverte Renzi: "Passaggio in Parlamento fondamentale, lì ognuno si assumerà le sue responsabilità"

30 dicembre 2020 a

a

a

Conferenza stampa di fine anno per il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il premier si è espresso innanzitutto sulla situazione politica, con le fibrillazioni interne alla maggioranza, soprattutto per via del leader di Italia Viva, Matteo Renzi. "Il passaggio parlamentare è sempre fondamentale, tutti i rapporti devono essere trasparenti, non possono risolversi in salotti o uffici ristretti - ha spiegato Conte - il Parlamento sarà come sempre centrale e lì ognuno si dovrà assumere le sue responsabilità".

I democristiani corteggiano Conte per farsi dare seggi da Matteo Salvini

Conte ha quindi parlato nel dettaglio del recovery plan: "Il confronto è urgente, nei primi giorni di gennaio lo presenteremo in Cdm, poi parti sociali e appunto Parlamento - ha affermato - non possiamo permetterci di spendere un simile patrimonio di credibilità, serve un'azione decisa, non possiamo permetterci di galleggiare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.