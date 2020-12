Covid, Cts: "Rinviare elezioni in Calabria" e sullo sci la decisione nella prima decade di gennaio

29 dicembre 2020 a

a

a

Sarebbe opportuno un rinvio delle elezioni regionali in Calabria previste per il 14 febbraio visto che la attuale situazione epidemiologica non consente «rilassamenti» per lo svolgimento della campagna elettorale. È quest l’indicazione che è arrivata, a quanto si apprende, al termine della riunione del comitato tecnico scientifico che si è svolta nel pomeriggio di oggi 29 dicembre 2020.

Per quanto riguarda la valutazione sulla riapertura degli impianti sciistici sarà invece affrontata nella prima decade di gennaio in considerazione degli effetti delle misure di contenimento varate per le feste natalizie sulla curva dei contagi. Anche questo è emerso, a quanto si apprende, nel corso della stessa riunione del Cts.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.