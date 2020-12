Scuola, vaccino obbligatorio per i professori. Proposta Miozzo (Cts): "Va imposto a chi è a contatto con tante persone"

29 dicembre 2020 a

a

a

Aumentano gli esperti che ritengono che il vaccino anti Covid debba diventare obbligatorio, almeno per alcune professioni. Del fronte fa parte il professor Agostino Miozzo, coordinatore del Cts secondo cui dovrebbe essere imposto inizialmente a medici e infermieri, ma anche a tutti coloro che lavorano a contatto con il pubblico. In una intervista al Messaggero ha spiegato che un operatore sanitario deve avere l'obbligo di vaccinarsi, così come chi entra in una casa di riposo, non solo chi assiste gli ospiti ma anche chi ci lavora per fare le pulizie. Ma secondo Miozzo l'obbligo va esteso a più professioni possibili: "Penso a tutte le strutture pubbliche, alle scuole e a chi lavora a contatto con molte persone". Quindi condivide la proposta del vaccino obbligatorio per tutti gli insegnanti e il resto del personale del mondo della scuola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.