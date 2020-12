Governo, la ministra Bellanova: "Se vogliono solo i signor sì, allora non c'è bisogno di me"

28 dicembre 2020 a

"Se il Governo ha solo bisogno di persone che dicono sempre Signorsì, se non si risolvono i problemi, se non ci sono risposte per il Paese in prospettiva, allora non c’è bisogno di me al Governo". Così su Rete4 - ospite di Quarta Repubblica - la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, di Italia Viva.

Covid, Renzi mette alle strette il governo: "Dimissioni delle nostre ministre senza accordo sul Recovery plan"

"Noi oggi credo che abbiamo abbastanza chiarito i punti che poniamo, adesso aspettiamo una risposta da Conte. Porteremo avanti un chiarimento anche con il ministro Gualtieri" ha aggiunto. Il Recovery Fund dovrà essere declinato "non con misure tampone, ma per risolvere problemi strutturali non si tratta di porre ultimatum o capricci" ha concluso la ministra.

