Covid, Silvio Berlusconi: "Disponibile a vaccinarmi pubblicamente. Dobbiamo dare il buon esempio"

28 dicembre 2020 a

a

a

In una lettera inviata al Corriere della Sera, pubblica sul sito, Silvio Berlusconi si dichiara disponibile a vaccinarsi pubblicamente. Il leader di Forza Italia risponde così alla proposta del direttore del quotidiano, Luciano Fontana.

Vaccino Covid, a rischio per il maltempo l'arrivo domani in Italia di 470 mila dosi. Piemonte e Liguria annunciano il rinvio

"Il vaccino è l’unico strumento possibile per debellare una tragedia come quella del Covid che è già costata troppi lutti, troppe sofferenze, troppi danni economici, sociali, civili. I leader politici debbono dare il buon esempio e possono farlo insieme. Questo non cancellerebbe ovviamente nessuna distinzione politica, anche in merito alla gestione di questa crisi, ma significherebbe che la politica sa anche unirsi per uno scopo alto e nobile. Dobbiamo fare noi per primi quello che chiediamo agli italiani di fare, per il bene di tutti. Io l’ho già detto, sono disponibile a vaccinarmi pubblicamente in qualsiasi momento" ha scritto Berlusconi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.