Matteo Salvini e Beppe Sala, polemica social: "Milano nel caos per nevicata annunciata". Il sindaco: "Lui non ha mai lavorato"

Il maltempo a Milano ha portato neve e polemica. Come quella tra Matteo Salvini e Beppe Sala. Il leader della Lega in mattinata ha twittato: "A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos. Nevicata annunciata da giorni, Sala non segue le previsioni del tempo?".

A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos.

Nevicata annunciata da giorni, Sala non segue le previsioni del tempo? pic.twitter.com/xoCi9039i9 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 28, 2020

Non è tardata la risposta, sempre via social, del sindaco di Milano su Instagram: "Chi come me lavora da una vita è abituato a seguire le cose e poi ad agire. Chi come lui non ha mai lavorato è abituato più che altro a usare la tastiera e a fare grandi proclami".

Salvini però ha voluto l'ultima parola su Twitter: "Non rispondo agli insulti personali, il giudizio più giusto e sereno lo daranno i cittadini di Milano in primavera! Se nel frattempo il sindaco riuscisse a non mandare bollettini da migliaia di euro di tasse comunali a casa di commercianti, artigiani e lavoratori chiusi da mesi farebbe cosa buona e giusta...".

