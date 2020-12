Debora Serracchiani, un piccolo albero di Natale per fare gli auguri. Quella volta che pianse in aula | Video

28 dicembre 2020 a

L'immagine di un piccolo albero di Natale per fare gli auguri ai suoi amici, ai follower e a chi la segue politicamente. Debora Serracchiani ha allestito uno dei simboli tradizionali delle festività e usato una foto sul suo profilo ufficiale Facebook per fare gli auguri in quelle che sono le feste più complesse del Dopoguerra. Nonostante abbia appena compiuto 50 anni (che per un politico non sono tanti), la carriera di Serracchiani è già lunga e piena di soddisfazioni.

Avvocatessa, originaria di Roma, attualmente è il vicepresidente del Partito Democratico insieme ad Anna Ascani. E' stata governatrice del Friuli Venezia Giulia dal 2013 al 2018 e vicesegretaria di Matteo Renzi nel Pd. Attualmente è deputata e dal 2009 al 2013 è stata anche parlamentare europea. Nel 2015 ha ricevuto l'onorificenza dell'Ordine d'Oro al Merito della Repubblica. Famoso il suo pianto liberatorio in aula di qualche anno fa per il carico eccessivo di critiche che aveva ricevuto.

