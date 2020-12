Giovanni Malagò, le origini cubane e la relazione con Lucrezia Lante della Rovere

28 dicembre 2020 a

Giorni complicati per Giovanni Malagò. Il presidente del Coni - stasera 28 dicembre 2020 ospite in tv a Quarta Repubblica su Rete4 - deve risolvere il problema dell'autonomia dello sport, nato dopo la riforma, in vista delle Olimpiadi del prossimo giugno.

Pochi sanno che Malagò, 61 anni, ha origini cubane: la mamma, Livia Campilli, è nata nei Caraibi. Il presidente del Coni è poi un nonno molto attento dei nipoti avuti dalle sue gemelle, le figlie Ludovica e Vittoria, nate nel 1988 dalla relazione con l'attrice Lucrezia Lante della Rovere. In precedenza è stato sposato con Polissena Di Bagno.

