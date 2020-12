Matteo Salvini con l'ago nelle vene: "Donate il sangue per aiutare chi ha bisogno e voi stessi" | Video

28 dicembre 2020 a

a

a

"Donare il sangue fa bene a chi riceve e a chi lo dona". In mattinata Matteo Salvini aveva pubblicato un video in cui, mentre era sotto la neve, annunciava che stava andando all'Avis proprio per il consueto gesto di solidarietà. Poi pubblica un secondo filmato mentre con l'ago nelle vene, è proprio impegnato a cedere il suo sangue. E spiega che donando "si salva una vita e poi ci si controlla la propria salute in un momento drammatico come questo. E' un gesto di buona volontà".

"Basta mezz'oretta da dedicare agli altri e a noi stessi. Buon Natale in ritardo, buon anno in anticipo, in bocca al lupo e buona donazione se avete tra i 18 e i 60 anni. Godetevi buona salute e pensate a qualcuno che ha bisogno". Per Salvini è la donazione numero 82.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.