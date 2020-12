Covid, Dadone: "Vaccino obbligatorio? No, basta la raccomandazione". Così il Governo litiga

La ministra alla Pubblica amministrazione si scontra con quella alla Salute

"Non sono grande appassionata dell’obbligo in campo vaccinale, il governo si è raccomandato e penso che una raccomandazione forte sia il modo migliore per raggiungere l’immunità di gregge" ha affermato la ministra per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone.

Covid, vaccino obbligatorio per chi lavora nel pubblico. La proposta di Zampa del Pd sottosegretario alla Salute

La rappresentante del Movimento 5 Stelle replicando a distanza alla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa per la quale invece "l’obbligatorietà" del vaccino anti Covid dovrebbe essere una pre condizione per chi lavora nel settore pubblico. "Un metodo coercitivo è assurdo" ha aggiunto intervistata a L’aria che tira su La7. Insomma il governo si divide su tutto, vaccino compreso.

