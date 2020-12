Quarta Repubblica: vaccino, manovra, crisi economica, sci e opere pubbliche nel programma di Rete 4. Anticipazioni e ospiti di Nicola Porro

28 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 28 dicembre, su Rete 4 la puntata di Quarta Repubblica, talk e programma di approfondimento condotto da Nicola Porro. Si comincia alle ore 21.25. Come sempre al centro della serata i principali temi di attualità. Iniziando da quella che è stata la giornata di avvio della campagna di vaccinazione anti Covid. Ma si parlerà anche della manovra economica approvata alla Camera che ora approderà in Senato. Al centro del confronto tra i numerosi ed autorevoli ospiti anche il Natale appena concluso, gli scenari economici, il blocco degli sfratti, i lavoratori autonomi.

Annunciate le pagelle per i protagonisti dell'anno 2020, destinato a entrare nella storia come quello della pandemia. Saranno trasmessi anche reportage dal Veneto, dove il tasso di contagio è cresciuto fino a toccare il 26%; sulle numerose opere pubbliche ancora ferme e sulla località sciistica americana di Aspen, dove gli impianti sono regolarmente aperti. Gli ospiti: Debora Serracchiani (Pd), presidente della commissione lavoro della Camera; Emiliana Alessandrucci, esperta di lavoro autonomo; suor Anna Monia Alfieri; lo scrittore Aurelio Picca; Filippo Roma de Le Iene. Ci saranno inoltre i giornalisti Paolo Guzzanti, Claudia Fusani, Daniele Capezzone, Simona Branchetti e Luigia Luciani. E come sempre interventi di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

