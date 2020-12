Vaccino, Sileri: "Medici e infermieri che non lo vogliono hanno sbagliato lavoro" | Video

28 dicembre 2020 a

Il viceministro Pierpaolo Sileri spara a zero contro i medici e gli infermieri non favorevoli a vaccinarsi: a suo avviso hanno sbagliato lavoro. Sileri pubblica sul suo profilo Facebook il video di un intervento a Storie Italiane di Rai 1. "Rimango perplesso quando sento di colleghi medici o infermieri restii a farsi il vaccino. Posso capire il cittadino che magari non ha basi scientifiche consolidate e non ha studiato Medicina e può avere una certa riluttanza a farsi il vaccino, ma penso francamente che quei medici e infermieri, se hanno ancora dei dubbi dopo aver visto ciò che è accaduto, probabilmente hanno sbagliato lavoro".

In merito alla campagna di vaccinazione Sileri è convinto che siano necessarie alcune modifiche. Tra le categorie da proteggere con priorità inserirebbe farmacisti e odontoiatri.

