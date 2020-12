Bruno Vespa sulla crisi: "Matteo Renzi giocatore d'azzardo. Insoddisfatto di Conte, vedremo fin dove spingerà"

28 dicembre 2020 a

a

a

Matteo Renzi è stato insoddisfatto delle risposte che il premier Giuseppe Conte ha dato a Porta a Porta quando, ospite di Bruno Vespa, ha parlato di Mes e servizi segreti. La crisi di governo è davvero inevitabile? Vespa, ospite di Omnibus su La7 spiega che a suo avviso per ora la situazione è difficile da comprendere. Dove si fermerà Renzi? "Si fermerà al rimpasto? Sarà un rimpasto che indebolisce il governo, come storicamente è avvenuto, o per una volta lo rinforzerà?". E ancora: "Viviamo alla giornata con un giocatore d'azzardo che è Matteo Renzi, che ci ha abituato a tutto. Vedremo sin dove spingerà". Clicca qui per guardare il video delle dichiarazioni di Bruno Vespa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.